Сломавшийся тепловоз остановил движение на проспекте Обуховской обороны

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-17T17:34:10+03:00

Сломавшийся тепловоз перекрыл собой почти весь проспект Обуховской обороны. Фото: vk.com/spb_today

Изменить размер текста: A A

Серьезная пробка образовалась днем 17 июня на проспекте Обуховской обороны. Но причиной затора стало не банальное ДТП, а сломавшийся поперек дороги ... тепловоз. Из-за этого движение транспорта по проезжей части полностью встало.

- На Обуховской обороны сломался тепловоз, перекрыв всю проезжую часть. Объезд небольшой через тротуар. Пробка хорошая, - сообщают автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Затор образовался почти моментально - движение здесь всегда оживленное. Опытные водители знают, что в районе улицы Ткачей и улицы Крупской поперек проспекта проходят железнодорожные пути. По ним изредка ездят маневровые тепловозы. Но такого, чтобы поезд сломался прямо посреди проспекта, не припоминает никто.

В настоящий момент водители автомобилей и автобусов объезжают пробку по тротуару, а вот движение трамваев пришлось остановить. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники дорожной полиции, которые занимаются организацией движения на проблемном участке.

Согласно сервису «Яндекс. Карты», скорость движения на участке проспекта Обуховской обороны от проспекта Елизарова до Фарфоровской улицы не превышает 10 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU