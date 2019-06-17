2019-06-17T18:41:30+03:00
Общество

Эксперты назвали самые «шавермозависимые» районы Петербурга

Статистику по заказам подвел один из сервисов доставки еды
Петр КИБЕР
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В Петербурге преданно любят шаверму. Из ларьков блюдо перекочевало в кафе и рестораны.В Петербурге преданно любят шаверму. Из ларьков блюдо перекочевало в кафе и рестораны.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Шаверма, пришедшая в Россию с Ближнего Востока в середине 90-х годов прошлого века, быстро стала одним из самых популярных видов уличного фаст-фуда. Но если в других городах страны к ней относятся спокойно, то в Петербурге тяга к блюду превратилась в настоящий культ. В каком из районов города на Неве больше всего «зависимы» от шавермы - узнали эксперты.

- В первую пятерку вошли: Пушкинский, Курортный, Центральный, Петроградский и Московский районы, - говорится в результатах исследования.

А вот меньше всего шаверму едят в Выборгском и Красногвардейском районах. Надо сказать, что рейтинг составлялся на данных сервиса по доставке готовой еды, поэтому данные не учитывают уличные киоски, в которых покупают еду рисковые гороржане. В статистику попали только кафе и рестораны, где шаверму готовят на вынос.

При этом средняя стоимость одной шавермы при заказе составила 274 рубля. Для сравнения, в уличных ларьках блюдо предложат за 130-150 рублей, а в ресторанах цены начинаются от 400 рублей.

В доставке сервиса Delivery Club, эксперты которого провели исследование, есть и необычные сеты из мини-шавермы или «королевские» наборы весом в 2 килограмма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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