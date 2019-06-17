На российско-финской границе таможенники изъяли книги Страдивариуса
Читать книги важно и полезно, но вот ввозить литературу в Россию не всегда возможно. Так, по крайней мере, решили сотрудники таможенного пункта Торфяновка под Петербургом и изъяли у жителей Ленинградской области книги ...Страдивариуса.
- При досмотре легкового автомобиля инспектор таможни обнаружил в багажнике картонные коробки с необычным содержимым. В них лежали книги в твердом переплете, уложенные в футляры по 2 тома с тисненой надписью на обложке «Antonius Stradiuarius», - сообщает пресс-служба Выборгской таможни.
Но инспекторов смутила не сама увесистая литература (12 томов потянули почти на 70 килограммов), а ее состояние. Книги, заявленные как личное имущество, ввозились в Россию без уплаты таможенных пошлин. Инспектора решили, что раз книги новые, то их не предполагали использовать в личных целях.
Почему у таможенников не возникла мысль, что люди купили литературное собрание для домашней библиотеки, неизвестно. В любом случае, все 12 томов были изъяты для определения их рыночной стоимости. Позднее нарушителям будет выписан штраф в двойном размере от цены изданий.
ИСТОЧНИК KP.RU