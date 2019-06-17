На российско-финской границе таможенники изъяли книги Страдивариуса

СЕГОДНЯ 19:54 2019-06-17T19:54:20+03:00

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Читать книги важно и полезно, но вот ввозить литературу в Россию не всегда возможно. Так, по крайней мере, решили сотрудники таможенного пункта Торфяновка под Петербургом и изъяли у жителей Ленинградской области книги ...Страдивариуса.

- При досмотре легкового автомобиля инспектор таможни обнаружил в багажнике картонные коробки с необычным содержимым. В них лежали книги в твердом переплете, уложенные в футляры по 2 тома с тисненой надписью на обложке «Antonius Stradiuarius», - сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

Но инспекторов смутила не сама увесистая литература (12 томов потянули почти на 70 килограммов), а ее состояние. Книги, заявленные как личное имущество, ввозились в Россию без уплаты таможенных пошлин. Инспектора решили, что раз книги новые, то их не предполагали использовать в личных целях.

Почему у таможенников не возникла мысль, что люди купили литературное собрание для домашней библиотеки, неизвестно. В любом случае, все 12 томов были изъяты для определения их рыночной стоимости. Позднее нарушителям будет выписан штраф в двойном размере от цены изданий.

ИСТОЧНИК KP.RU