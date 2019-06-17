2019-06-17T21:19:42+03:00
Общество

Замглавы ЦИК отчитал Петербург за нарушения на муниципальных выборах

Руководству избиркома не понравилось, что процесс идет с нарушением выборного законодательства
Петр КИБЕР
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Муниципальные выборы в Петербурге вызвали возмущение в Москве.Муниципальные выборы в Петербурге вызвали возмущение в Москве.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Предвыборная кампания депутатов по муниципальным округам, которая сейчас идет в Петербурге, уже вызвала массу нареканий со стороны горожан и обратила на себя внимание Москвы. Так, на заседании Центральной избирательной комиссии ее зампред прошелся по особенностям процесса волеизъявления в Северной столице.

- Поступают жалобы на сокрытие информации о назначении выборов в муниципальных образованиях от участников избирательного процесса, - заявил Николай Булавин.

Другими словами, жители муниципалитетов иногда просто не знают, что у них идут выборы. В итоге голоса могут получить совсем не те люди, которых горожане хотели бы видеть как своих депутатов.

Заместитель председателя ЦИК отметил, что ситуация, когда муниципальная комиссия работает в автономном режиме, который не соответствует ни региональному, ни федеральному законодательству, ни нормативным актам ЦИК России и горизбиркома Санкт-Петербурга, – это грубое нарушение, которое должно быть устранено.

Как пример было приведено МО «Сосновка», комиссия которого начала выборы не известив никого из жителей. Петербургский Горизбирком уже взял ситуацию на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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