Сбой на 4 линии метро устранен, поезда ходят в обычном режиме

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-18T10:10:38+03:00

По предварительной информации, причиной задержек стал пожар в одном из составов

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Движение поездов по четвертой (оранжевой) линии петербургского метрополитена восстановлено. Ранее пресс-служба подземки сообщала о задержках и изменении графика движения составов, которое произошло около 8 часов утра 18 июня.

- По 4 Линии задержка в движении по причине неисправного состава, - говорится в телеграмм-канале подземки.

При этом сами горожане в соцсетях сообщали, что во всем виноват пожар, произошедший в одном из составов на станции метро «Улица Дыбенко». Из-за этого около 15 минут поезда ходили только от и до станции «Проспект Александра Невского». Четыре вестибюля были временно недоступны. Из-за нежданного происшествия многие горожане опоздали на работу.

Через полчаса с момента сбоя пресс-служба метрополитена сообщила, что все проблемы устранены и работа подземки вернулась к штатному режиму.

Причины ЧП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU