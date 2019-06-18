2019-06-18T10:34:12+03:00
Происшествия

В Петербурге юному фигуристу во время тренировки коньком пробили голову

ЧП произошло днем 17 июня в спортшколе «Динамо» в переулке Каховского
Петр КИБЕР
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Фигурное катание тоже опасный спорт. При ударе коньком можно получить серьезную травму.Фигурное катание тоже опасный спорт. При ударе коньком можно получить серьезную травму.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Серьезный инцидент произошел на тренировке юных фигуристов в одной из спортивных школ Санкт-Петербурга. Мальчику, который упал на льду, коньком в голову въехала его партнерша. В итоге ребенок получил тяжелую травму.

- 17 июня в полицию Петроградского района поступила телефонограмма из медицинского учреждения, в которой сообщалось о госпитализации из спортивной школы по переулку Каховского с телесными повреждениями 9-летнего мальчика, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, инцидент произошел в спортшколе «Динамо», именно она расположена по данному адресу. Сам ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

- У ребенка диагностирована черепно-мозговая травма с оскольчатым вдавленным переломом передней лобной кости и рубленной раной лобной области, - пишет «Оперативное прикрытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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