«Зенит» вылетел на первые тренировочные сборы в Австрию

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-18T11:04:15+03:00

Перед началом нового сезона "Зенит" отправился на первые сборы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В течение 10 дней сине-бело-голубые проведут четыре товарищеских матча

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Впервые после завоевания чемпионского титула петербургский «Зенит» вновь собрался всей командой на своей базе в Удельной. 17 июня футболисты провели несколько тренировок, а на следующий день отправились на стартовые тренировочные сборы в Австрию.

- 18 июня сине-бело-голубые рейсом авиакомпании «Россия» отправились в Зальцбург, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.

На первые сборы отправились вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин и Никита Гойло. Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Миха Мевля. Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Магомед Оздоев и Роберт Мак.

В числе нападающих оказались: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, который вернулся из аренды в тульском «Арсенале», Сердар Азмун и Артем Дзюба.

С основным составом главный тренер Сергей Семак взял молодых полузащитника Андрея Мостового и защитника Данилу Прохина.

На сборах, которые продлятся до 29 июня, «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча с австрийским «Ваккером», болгарским «Левски», венгерским «Гонведом» и сербской «Црвеной Звездой».

ИСТОЧНИК KP.RU