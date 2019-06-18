«Зенит» вылетел на первые тренировочные сборы в Австрию
Впервые после завоевания чемпионского титула петербургский «Зенит» вновь собрался всей командой на своей базе в Удельной. 17 июня футболисты провели несколько тренировок, а на следующий день отправились на стартовые тренировочные сборы в Австрию.
- 18 июня сине-бело-голубые рейсом авиакомпании «Россия» отправились в Зальцбург, - сообщает пресс-служба петербургского клуба.
На первые сборы отправились вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин и Никита Гойло. Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Миха Мевля. Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Магомед Оздоев и Роберт Мак.
В числе нападающих оказались: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, который вернулся из аренды в тульском «Арсенале», Сердар Азмун и Артем Дзюба.
С основным составом главный тренер Сергей Семак взял молодых полузащитника Андрея Мостового и защитника Данилу Прохина.
На сборах, которые продлятся до 29 июня, «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча с австрийским «Ваккером», болгарским «Левски», венгерским «Гонведом» и сербской «Црвеной Звездой».
ИСТОЧНИК KP.RU