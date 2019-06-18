МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре и полутораметровых волнах на Финском заливе

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-18T11:52:31+03:00

Серфить на больших волнах хорошо, но на лодках в Финский залив лучше не выходить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы не попасть в беду, спасатели советуют быть аккуратнее на улице и не выходить в плавание на лодке

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В Петербурге опять установилась теплая и солнечная погода. В прогнозе на вторник, 18 июня, синоптики обещают до 25 градусов выше нося и без осадков. Однако в МЧС предупреждают о возможном усилении ветра и сильном волнении на Финском заливе.

- По восточной части Финского залива ожидается западный, юго-западный ветер скоростью до 16 метров в секунду. Высота волн может достигать полутора метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Чтобы не попасть в беду, спасатели советуют убрать вещи со двора и балконов, закрыть створки окон. Машину стоит убрать в гараж, крытую парковку или если ее нет, то поставить подальше от деревьев.

При нахождении на улице лучше обходить рекламные щиты и конструкции которые могут упасть. Ну и естественно, что не стоит выходить в шторм в море. При волнах выше метра, лодка легко может опрокинуться.

ИСТОЧНИК KP.RU