МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре и полутораметровых волнах на Финском заливе
В Петербурге опять установилась теплая и солнечная погода. В прогнозе на вторник, 18 июня, синоптики обещают до 25 градусов выше нося и без осадков. Однако в МЧС предупреждают о возможном усилении ветра и сильном волнении на Финском заливе.
- По восточной части Финского залива ожидается западный, юго-западный ветер скоростью до 16 метров в секунду. Высота волн может достигать полутора метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Чтобы не попасть в беду, спасатели советуют убрать вещи со двора и балконов, закрыть створки окон. Машину стоит убрать в гараж, крытую парковку или если ее нет, то поставить подальше от деревьев.
При нахождении на улице лучше обходить рекламные щиты и конструкции которые могут упасть. Ну и естественно, что не стоит выходить в шторм в море. При волнах выше метра, лодка легко может опрокинуться.
ИСТОЧНИК KP.RU