Доверчивая петербурженка «вернула» мошенникам 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-18T17:14:36+03:00

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Жительница Петербурга лишилась 150 тысяч рублей, на слово поверив незнакомому человеку. Молодой пенсионерке сказали, что по ошибке перевели деньги на карту. Она эту информацию даже не проверила и «вернула» средства. Поняла, что это обман он только после того, как упорно за 13 транзакций перевела всю крупную сумму.

- В начале июня 2019 года 57-летняя жительница Северной столицы разместила в интернете объявление о продаже квартиры в Карелии. Днем 9 июня с ней по мобильному телефону связалась «покупательница», представившись Ивановой, и заявила, что хочет купить квартиру и даже готова внести залог – 50 тысяч рублей, - пишет АН «Оперативное прикрытие».

Женщины договорились. Но спустя время незнакомка перезвонила и сказала, что по ошибке перевела на карту петербурженки 150 тысяч рублей. И вообще, передумала брать эту квартиру, так что хотела бы свой залог обратно. Несмотря на то, что смс-уведомление от банка женщине не пришло, ее ничего не смутило и она начала «возвращать» деньги незнакомке. Переводила пенсионерка сумму долго, 13 транзакциями, и за это время ее ничего не смущало. Только спустя время она поняла, что что-то не так и 17 июня обратилась в полицию. Теперь правоохранители будут выяснять детали этой «сделки».

ИСТОЧНИК KP.RU