Доверчивая петербурженка «вернула» мошенникам 150 тысяч рублей
Жительница Петербурга лишилась 150 тысяч рублей, на слово поверив незнакомому человеку. Молодой пенсионерке сказали, что по ошибке перевели деньги на карту. Она эту информацию даже не проверила и «вернула» средства. Поняла, что это обман он только после того, как упорно за 13 транзакций перевела всю крупную сумму.
- В начале июня 2019 года 57-летняя жительница Северной столицы разместила в интернете объявление о продаже квартиры в Карелии. Днем 9 июня с ней по мобильному телефону связалась «покупательница», представившись Ивановой, и заявила, что хочет купить квартиру и даже готова внести залог – 50 тысяч рублей, - пишет АН «Оперативное прикрытие».
Женщины договорились. Но спустя время незнакомка перезвонила и сказала, что по ошибке перевела на карту петербурженки 150 тысяч рублей. И вообще, передумала брать эту квартиру, так что хотела бы свой залог обратно. Несмотря на то, что смс-уведомление от банка женщине не пришло, ее ничего не смутило и она начала «возвращать» деньги незнакомке. Переводила пенсионерка сумму долго, 13 транзакциями, и за это время ее ничего не смущало. Только спустя время она поняла, что что-то не так и 17 июня обратилась в полицию. Теперь правоохранители будут выяснять детали этой «сделки».
ИСТОЧНИК KP.RU