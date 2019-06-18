2019-06-18T17:29:38+03:00
Общество

Общественный транспорт изменит движение по центру Петербурга на время «Алых парусов»

С вечера 23 июня все троллейбусы прекратят ходить по Невскому проспекту
Лилия КОЗЛОВА
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Троллейбусы изменят движение в центре Петербурга на время «Алых парусов»Троллейбусы изменят движение в центре Петербурга на время «Алых парусов»Фото: Олег ЗОЛОТО
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В воскресение, 23 июня, выпускники Петербурга будут отмечать важное событие в своей жизни – окончание школы. В городе пройдет грандиозный праздник для подростков, вступающих во взрослую жизнь «Алые паруса». На улицах Северной столицы пройдут торжественные мероприятия, концерты и салют. В связи с этим вечером в воскресение движение общественного транспорта по центральным магистралям будет закрыто. Троллейбусы отправят по маршрутам в объезд Невского проспекта.

- В воскресение, 23 июня, с 17:30 троллейбусы перестанут ходить по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, Дворцовому мосту, Биржевой площади, Малой Морской улице, Гороховой улице, - сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, троллейбус № 1 будет идти от Хасанской по действующему маршруту до Суворовского проспекта, дальше по Лафонской и Бонч-Бруевича. По такому же маршруту перекрытые улицы будет объезжать 22 троллейбус. Также маршруты изменят троллейбусы № 5, 7, 10, 11 и 17. Утром в понедельник они снова выйдут на привычные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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