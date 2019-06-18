Байкер на гидроцикле окатил сотрудников ДПС водой из канала Грибоедова

СЕГОДНЯ 19:54 2019-06-18T19:54:20+03:00

Гидромотоциклист обливал волнами из канала Грибоедова сотрудников ГИБДД в Петербурге Фото: скрин с видео

Так гидромотоциклист выразил свой протест против эвакуаций автомобилей с набережной [видео]

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Гидромотоциклист в Петербурге устроил свою «войну» сотрудникам ГИБДД, которые эвакуировали автомобили с набережной канала Грибоедова. Днем во вторник, 18 июня, по пути в театр петербурженка заметила необычную сцену. Человек на гидроцикле наворачивал круги по воде рядом с инспекторами и нагонял волну, стараясь обрызгать сотрудников правопорядка. Все происходящая прохожая сняла на видео.

- Какие-то разборки происходят на набережной Грибоедова рядом с Соляным переулком. ДПСники эвакуируют авто, а байкер их обливает водой. Что-то не поделили видимо, - комментирует очевидица хулиганские действия гидромотоциклиста.

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Резкими дрифтами по водной глади байкер выплескивал волну за ограду, поливая с головы до ног сотрудников ДПС. Инспекторы же в свою очередь пытались усмирить мужчину криками, но продолжали свою работу по эвакуации.

В комментариях под видео петербуржцы пошутили, что водный байкер помогает эвакуаторщикам, предоставляют услугу клининга автомобилей. Некоторые предположили, что это просто освежающий бриз во время жары.

ИСТОЧНИК KP.RU