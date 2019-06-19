В Мурино полыхает частный дом, рядом с пожаром образовалась пробка

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-19T09:19:14+03:00

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С семи утра в среду, 19 июня, жители Мурино в ближайшей к городу Ленобласти слышат громкий треск. Загорелся деревянный частный дом на шоссе Лаврики. Огонь охватил весь второй этаж и крышу. Дым большим темно-серым столбом поднимается в небо выше стоящих по соседству многоэтажек.

- Красивый был дом. Сразу видно, что поджог. Освобождают под каменные джунгли, - стали выдвигать версии комментаторы в социальной сети под сообщением о пожаре.

Однако были и те, кто возразили такому мнению. Пожар начался сверху, так как горит крыша, а первый этаж почти не тронут. Поджог устраивают снизу, говорят комментаторы, чтобы пламя охватило весь дом. Официальная причина пожара еще не названа.

Автомобилисты жалуются, что вокруг места ЧП образовалась пробка из-за автомобилей спасателей, которые приехали, чтобы потушить огонь. Сообщений о пострадавших не поступало. По всей видимости дом был не жилой, так как окна у него заколочены.

ИСТОЧНИК KP.RU