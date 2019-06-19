«Царица ночи» поставила рекорд по цветению в Ботаническом саду Петербурга

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-19T09:46:40+03:00

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В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге настоящий ажиотаж. Толпы жителей и гостей Петербурга выстраиваются в огромные очереди для того, чтобы своими глазами увидеть сказочные цветы кактуса «Царица ночи». Распускаются бутоны всего на одну ночь, и считается, что впервые увидев этот цветок можно загадать желание которое обязательно сбудется.

- Сколько бутонов расцветёт в одну ночь, пока не знает никто. В этом году каждый показ – рекорд. Но о таком обильном цветении этого экземпляра мы даже не мечтали, - радостно отметили в петербургском ботаническом саду.

Чтобы посмотреть на цветы посетители оранжереи стоят по часу в очередяхФото: СОЦСЕТИ

Накануне вечером, 18 июня, на вход в сад образовалась большая очередь. Даже те посетители, которые покупали электронные билеты на определенное время для того, чтобы полюбоваться диковинным цветком, стояли в ожидании по 40 минут или того больше. Такое уникальное событие не оставляет равнодушным почти никого. Поэтому ажиотаж огромен.

«Царицей ночи» кактус сорта селенецереус макдональди прозвали за то, что его огромный цветок, диаметр которого достигает 35 сантиметров, распускается лишь раз в год и только после захода солнца.

ИСТОЧНИК KP.RU