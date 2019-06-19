Уличное пианино на Петроградской стороне украли

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-19T11:12:54+03:00

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С пианино под открытым небом, которое стоит на Большом проспекте Петроградской стороны снова беда. В ночь на вторник, 18 июня, музыкальный инструмент бесследно пропал. Местные жители сначала подумали, что его убрали после недавнего вандализма, когда неизвестные залили клавиши инструмента бетоном. Однако оказалось, что пианино украли.

- Инструмент украден по непонятным причинам сотрудниками садово-паркового хозяйства. На звонки в организации не отвечают. Будем держать вас в курсе событий, - сообщили плохую новость организаторы проекта «Пианино на Большом».

Надо отметить, что после недавнего инцидента с цементом, на пианино была установлена система видеонаблюдения, которая работает круглосуточно. Возможно, с ее помощью удастся узнать, кому помешал музыкальный инструмент.

Напомним, что в 2019 году на Петроградской стороне появилось два пианино, которые стоят под открытым небом и каждый желающий может на нем сыграть. Инструменты стали очень популярны в Петербурге и помогали продвигать музыкальную культуру в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU