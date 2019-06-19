Пьяный петербуржец до смерти избил прохожего на детской площадке и отправился в тюрьму

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-19T14:08:42+03:00

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Приморский районный суд Петербурга 19 июня вынес приговор по делу об избиении, которое повлекло за собой смерть пострадавшего. Трагедия произошла еще год назад, 10 июля 2018 года. Тогда погиб случайный прохожий, который просто стал грушей для битья разъяренного мужчины. Петербуржцу, избившему человека, назначили тюремный срок.

- Трагедия произошла ночью 10 июля 2018 года. Обвиняемый был пьян и разъярен из-за личных переживаний. На одной из детских площадок Приморского района он поймал случайного прохожего, на котором выместил свою злость, - рассказала прокуратура Петербурга.

Он около десяти раз ударил кулаком прохожего в голову, повалил его на землю. После продолжил избивать лежачего пока тот не потерял сознание. В итоге несчастный умер от переломов костей черепа и отека головного мозга.

Суд назначил виновному 7,5 лет заключения в тюрьме строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU