Петербургу передадут атрибуты эстафеты огня Зимней универсиады 2019

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-19T14:47:47+03:00

Соревнования прошли в Красноярске в марте этого года

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Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске состоялась XXIX Всемирная зимняя универсиада. На которой петербургские спортсмены показали хорошие результаты. В пятницу, 21 июня, в 12:00 в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту Северной столицы на Миллионной улице пройдет торжественная церемония передачи атрибутов эстафеты огня Зимней универсиады 2019 года.

- Этап Эстафеты огня универсиады состоялся в Петербурге еще в октябре 2018 года. Тогда пламя пронесли от здания СПбГУ по центральным улицам и проспектам города. Финишировал огонь на стадионе университета физической культуры и спорта имени Лесгафта, где была зажжена Городская чаша огня Универсиады, - рассказали в Смольном.

В пятницу в церемонии примут участие председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Наталья Антюх и заместитель генерального директора АНО «Дирекция Красноярск 2019» Стелла Алексеева.

Напомним, что от Петербурга на универсиаде выступили 42 спортсмена, которые завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовые медали.

ИСТОЧНИК KP.RU