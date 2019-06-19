2019-06-19T15:49:21+03:00
Общество

МЧС предупредило о ливнях, грозах и шторме в Ленобласти

С 20 по 22 июня в регионе повышается опасность пожаров
Лилия КОЗЛОВА
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МЧС предупредило жителей Ленобласти о грозах и возможных пожарах 20-22 июняМЧС предупредило жителей Ленобласти о грозах и возможных пожарах 20-22 июняФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Петербург и Ленинградскую область вместе с 30-градусной жарой придет и непогода. С 21 по 22 июня в регионе ожидаются усиление ветра до штормового, ливни и грозы. МЧС предупредило местных жителей о потенциальной опасности и посоветовало не выходить на лодках в Финский залив и озера, а также опасаться дождевых паводков.

- 21 и 22 июня в Ленобласти ожидаются ливни, грозы и порывы ветра до 15-17 метров в секунду при температуре плюс 29-31 градус. Также в Приозерском, Кингисеппском и Выборгском районе ожидается 4 класс пожарооопасности, на остальной территории 3 класс, - сообщила пресс-служба МЧС по 47-му региону.

Во время таких бурных погодных явлений повышается вероятность аварий и пробок на дорогах. Из-за сильного ветра опасно выходить на воду, так как волны могут перевернуть лодку или более крупное судно. Также спасатели советуют жителям не парковать машины рядом с деревьями и столбами и самим проходить осторожнее мимо плохо закрепленных конструкций, так как они могут упасть. Кроме того, во время грозы стоит не забывать об укрытии, так как это может быть опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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