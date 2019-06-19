В поселке Ленсоветовский горел грузовой автосервис

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-19T16:24:25+03:00

Черный дым от пожара был виден за несколько километров [видео]

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Серьезный пожар произошел днем 19 июня в поселке Ленсоветовский, расположенный в Пушкинском районе Петербурга. Огонь вспыхнул в ремонтной зоне грузового автосервиса. Пламя моментально распространилось на большой площади, а столб черного дыма был виден за несколько километров от места ЧП.

- На площади 100 квадратных метров горело помещение ремонтной зоны. В 16:00 пожар локализован, пострадавших нет, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Главного управления МЧС Северной столицы.

В поселке Ленсоветовский под Петербургом горел грузовой автосервис. Видео: ВК "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Ситуация усугублялась тем, что рядом с полыхающим зданием находится стоянка большегрузов. По словам очевидцев, несколько фур уже пострадали от огня. От высокой температуры на машинах начали плавиться пластиковые детали и тенты на прицепах.

Впрочем, пожарные сработали быстро и с огнем удалось справиться до того, как припаркованные на территории фуры начали гореть. Причины ЧП пока неизвестны.

ИСТОЧНИК KP.RU