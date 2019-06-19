Новорожденную девочку, выброшенную в кусты, нашли в сквере в Колпино

СЕГОДНЯ 17:05 2019-06-19T17:06:18+03:00

В Колпине неизвестные выбросили новорожденную девочку в кусты в сквере. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В городе Колпино Санкт-Петербурга днем 19 июня 2019 года в районе Советского бульвара была найдена новорожденная девочка. Младенца, которого неизвестные выбросили в кусты, нашел один из местных жителей. Мужчина гулял с собакой, когда наткнулся на маленькое тельце.

- Мужчина обратился к сотрудникам Росгвардии, которые на этом маршруте патрулировали район и как раз ехали по Советскому бульвару, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Наряд вневедомственной охраны тут же вызвал скорую помощь.

ЧП произошло в 13.35 около дома №27. Новорожденная девочка лежала прямо на земле.

- Медики установили, что малышке всего 2-3 дня от роду, - сообщили "КП" - Петербург в Росгвардии, которые, в свою очередь, ссылаются на информацию от Скорой помощи.

После того, как малышку осмотрят врачи, будет решаться ее дальнейшая судьба. Полиции же в ближайшее время предстоит найти родителей выброшенного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU