2019-06-19T17:06:18+03:00
Происшествия

Новорожденную девочку, выброшенную в кусты, нашли в сквере в Колпино

Малышку заметил прохожий, который гулял с собакой
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
В Колпине неизвестные выбросили новорожденную девочку в кусты в сквере.В Колпине неизвестные выбросили новорожденную девочку в кусты в сквере.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В городе Колпино Санкт-Петербурга днем 19 июня 2019 года в районе Советского бульвара была найдена новорожденная девочка. Младенца, которого неизвестные выбросили в кусты, нашел один из местных жителей. Мужчина гулял с собакой, когда наткнулся на маленькое тельце.

- Мужчина обратился к сотрудникам Росгвардии, которые на этом маршруте патрулировали район и как раз ехали по Советскому бульвару, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Наряд вневедомственной охраны тут же вызвал скорую помощь.

ЧП произошло в 13.35 около дома №27. Новорожденная девочка лежала прямо на земле.

- Медики установили, что малышке всего 2-3 дня от роду, - сообщили "КП" - Петербург в Росгвардии, которые, в свою очередь, ссылаются на информацию от Скорой помощи.

После того, как малышку осмотрят врачи, будет решаться ее дальнейшая судьба. Полиции же в ближайшее время предстоит найти родителей выброшенного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24