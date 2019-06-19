Несколько человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-19T17:45:18+03:00

На Перекрестке проспектов Партизана Германа и Ветеранов "Приора" протаранила "Солярис" и маршрутку. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке с проспектом Партизана Германа «Лада Приора» протаранила «Солярис» и влетела в маршрутный автобус

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Серьезное ДТП произошло днем 19 июня на перекрестке проспектов Партизана Германа и Ветеранов. Здесь около 17:00 столкнулись две легковушки и маршрутное такси. По словам очевидцев, в аварии пострадали несколько человек.

- «Приора» врезалась в «Солярис» и в маршрутку, и ее отбросило в остановку. Водитель сильно ранен, кроме него еще четверо пострадавших, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП «Санкт-Петербург».

По словам свидетелей ДТП, к месту происшествия уже прибыли несколько экипажей ГИБДД, пять машин скорой помощи и спасатели. Последние помогают извлекать пострадавших из разбитых авто.

Из-за аварии на перекрестке проспектов Партизана Германа и проспекта Ветеранов собралась большая пробка. Водителям стоит учитывать этот момент и объезжать проблемный участок по другим улицам.

Выяснением обстоятельств аварии займутся сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU