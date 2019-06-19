Несколько человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов
Серьезное ДТП произошло днем 19 июня на перекрестке проспектов Партизана Германа и Ветеранов. Здесь около 17:00 столкнулись две легковушки и маршрутное такси. По словам очевидцев, в аварии пострадали несколько человек.
- «Приора» врезалась в «Солярис» и в маршрутку, и ее отбросило в остановку. Водитель сильно ранен, кроме него еще четверо пострадавших, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП «Санкт-Петербург».
По словам свидетелей ДТП, к месту происшествия уже прибыли несколько экипажей ГИБДД, пять машин скорой помощи и спасатели. Последние помогают извлекать пострадавших из разбитых авто.
Из-за аварии на перекрестке проспектов Партизана Германа и проспекта Ветеранов собралась большая пробка. Водителям стоит учитывать этот момент и объезжать проблемный участок по другим улицам.
Выяснением обстоятельств аварии займутся сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU