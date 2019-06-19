Жители Мурино засняли на видео дрифтующее такси

СЕГОДНЯ 19:06 2019-06-19T19:06:24+03:00

В Мурино по улице дрифтовало такси. Сами Нарсери одобряет. Фото: кадр из фильма

Водитель «Фольксвагена», возомнив себя гонщиком, промчался по улице со свистом шин

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Визг резины, который обычно можно услышать на гонках, удивил жителей самого молодого города в России. Вышедшие на балкон жители Мурино с удивлением увидели, как по улице Шувалова со свистом проносится машина такси.

- Когда в душе ты дрифтер, - гласит подпись к видео, которое сняли и разместили в соцсетях свидетели нежданного шоу.

В Мурино под Петербургом заметили дрифтующее такси. Видео: ВК "Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На записи хорошо видно, как белый «Фольксваген» в раскраске одной из служб такси, со свистом покрышек зигзагами двигается по проезжей части. При этом водитель активно пользуется ручным тормозом.

Естественно, что причин для такого поведения никто сказать не может. Возможно дело прояснит полиция, если обратит внимание на инцидент. Зато пользователи соцсетей поиронизировали над ситуацией от души.

- Молодец, прогрел резину перед поездкой. Впереди у него гонка за 100 рублей. Какой район, такое и такси, - шутят муринцы.

Надо сказать, что дрифтовать у водителя такси получилось неплохо, учитывая, что его автомобиль совсем не приспособлен для подобных трюков. Профессиональные дрифтеры, а дрифт - это управляемый занос, используют мощные заднеприводные машины. Но таксисту выбирать, конечно, не приходилось.

ИСТОЧНИК KP.RU