2019-06-20T07:48:44+03:00
Общество

Погода на 20 июня в Петербурге: В городе стоит марево и полный штиль

К концу недели жара сменится проливными дождями и грозами
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
20 июня в Петербурге жарко и солнечно20 июня в Петербурге жарко и солнечноФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Почти все окна домов в Петербурге открыты нараспашку. А в тех квартирах, где створы плотно захлопнуты, скорее всего, работают кондиционеры. В Северной столице стоит настоящая жара: теплые ночи, солнечные утра. В четверг, 20 июня, ожидается снова зной и духота.

- В отличие от предыдущих дней, в четверг ветер уже не спасет петербуржцев от жаркой погоды. С самого утра 20 июня полный штиль. Уже к восьми утра воздух прогрелся до 19 градусов, а к середине дня температура поднимется еще на 10 градусов до 26-28-градусной жары, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Спасаться от городского марева и зноя лучше отправиться в прибрежные районы. Рядом с Финским заливом сегодня попрохладнее, чем в самом Петербурге. Около 23 градусов тепла. Но все равно под лучами прямого солнце жара будет ощущаться сильнее. Может самое время получить стойкий шоколадный петербургский загар.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Невском районе Петербурга 20 июня пройдут испытания трубопровода
«Айда мыться!»: Гигантский фонтан прорвался во дворе в Купчино во время гидравлических испытаний
В Петербурге появилась первая новая дорожная разметка «вафельница»
Пьяный петербуржец забрался на французский катамаран Energy Observer, чтобы полюбоваться видом
Власти Петербурга вышли на тропу войны с борщевиком
В заводском здании на Лифляндской улице возник серьезный пожар
В Петербурге ищут родителей потерявшегося мальчика, который не говорит по-русски
Жители Мурино засняли на видео дрифтующее такси
На выставке SmartTRANSPORT покажут перспективные вагоны для петербургского метро
Несколько человек пострадали в массовом ДТП с маршруткой на проспекте Ветеранов
15-летний подросток погиб после прыжка с Яхтенного моста
Новорожденную девочку, выброшенную в кусты, нашли в сквере в Колпино
Собственников земли обяжут следить за воинскими захоронениями
В поселке Ленсоветовский горел грузовой автосервис
Солнечное гало появилось в небе под Петербургом
МЧС предупредило о ливнях, грозах и шторме в Ленобласти
Вместо Аэроэкспресса до Пулково могут пустить подземную железную дорогу
Белые, алые, розовые: Сезон пионов начался в Петербурге
Банковский мост торжественно открыли после реставрации