Погода на 20 июня в Петербурге: В городе стоит марево и полный штиль

СЕГОДНЯ 07:48 2019-06-20T07:48:44+03:00

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Почти все окна домов в Петербурге открыты нараспашку. А в тех квартирах, где створы плотно захлопнуты, скорее всего, работают кондиционеры. В Северной столице стоит настоящая жара: теплые ночи, солнечные утра. В четверг, 20 июня, ожидается снова зной и духота.

- В отличие от предыдущих дней, в четверг ветер уже не спасет петербуржцев от жаркой погоды. С самого утра 20 июня полный штиль. Уже к восьми утра воздух прогрелся до 19 градусов, а к середине дня температура поднимется еще на 10 градусов до 26-28-градусной жары, - сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Спасаться от городского марева и зноя лучше отправиться в прибрежные районы. Рядом с Финским заливом сегодня попрохладнее, чем в самом Петербурге. Около 23 градусов тепла. Но все равно под лучами прямого солнце жара будет ощущаться сильнее. Может самое время получить стойкий шоколадный петербургский загар.

ИСТОЧНИК KP.RU