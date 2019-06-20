2019-06-20T10:58:42+03:00
Общество

Петербургские депутаты поддержали закон расселения коммуналок-памятников

Освободившиеся квартиры город будет передавать инвесторам
Лилия КОЗЛОВА
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К расселению петербургских коммуналку хотят привлечь инвесторовК расселению петербургских коммуналку хотят привлечь инвесторовФото: Артем КИЛЬКИН
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В Законодательном собрании Петербурга в среду, 19 июня, в первом чтении депутаты приняли законопроект, который позволит сохранить многоквартирные дома со статусом объекта культурного наследия, а также расселить коммунальные квартиры, расположенные в них.

- Расселять в принудительном порядке жильцов из коммуналок никто не будет. Это желание каждого. Освободившиеся квартиры город будет передавать инвесторам для ремонта помещений и придомовым благоустройством, - говорится в документе законопроекта.

Программа по расселению коммуналок в домах, которые находятся в статусе объекта культурного наследия, собирается охватить около полутысячи домов. Для ее реализации понадобится от 300 до 400 миллиардов рублей. Из этих денег 30 процентов выделят из бюджета, а остальные от инвесторов.

Сейчас в коммунальных квартирах в Петербурге живут около 230 тысяч семей. Из них 81 тысяча отнесена к числу нуждающихся в улучшении жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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