2019-06-20T13:43:34+03:00
Общество

Петербуржец узнал свою записку с желанием, спрятанную в грифоне на Банковском мосту

Мужчина рассказал о том, что мечта сбылась
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржец узнал свою записку с желанием, спрятанную в грифона на Банковском мостуПетербуржец узнал свою записку с желанием, спрятанную в грифона на Банковском мостуФото: Артем КИЛЬКИН
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Вчера, 19 июня, произошло долгожданное открытие Банковского моста с обновленными грифонами. Во время реставрации работники нашли огромное количество записок, которые оставляли петербуржцы и гости города в щелях лап крылатых стражей. Считается, что так исполняются желания. Один из таких клочков бумаги с заветной мечтой, фотография которого была опубликована в соцсети, узнал его автор.

Записка полна романтики. Некий молодой человек написал, что очень хочет жениться на некой «Котей» и жить с ней счастливо. Как оказалось, желание действительно сбылось.

Запуску мужчина оставил восемь лет назад. Мечта сбылась, он женился на своей "Коте" Фото: СОЦСЕТИ

Запуску мужчина оставил восемь лет назад. Мечта сбылась, он женился на своей "Коте"Фото: СОЦСЕТИ

- Не может быть, это мой подчерк… Сбылось! – радостно написал в комментариях под снимком мужчина.

Им оказался местный житель. Записку вместе с будущей супругой они бросили в одного из грифонов около восьми лет назад. При каких именно это было обстоятельствам, мужчина уже помнит с трудом.

- Пока две версии: что часто гуляли в то время по центру. А также, что рядом могло находиться одно из молодёжных мест города. Поэтому сложно сказать, - приводит слова мужчина газета «Петербургский дневник».

Надо отметить, что после реставрации больше записку в грифонах не оставить. На скульптуры нанесли антивандальное покрытие и заделали все щели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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