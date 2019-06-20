Петербуржец узнал свою записку с желанием, спрятанную в грифоне на Банковском мосту
Вчера, 19 июня, произошло долгожданное открытие Банковского моста с обновленными грифонами. Во время реставрации работники нашли огромное количество записок, которые оставляли петербуржцы и гости города в щелях лап крылатых стражей. Считается, что так исполняются желания. Один из таких клочков бумаги с заветной мечтой, фотография которого была опубликована в соцсети, узнал его автор.
Записка полна романтики. Некий молодой человек написал, что очень хочет жениться на некой «Котей» и жить с ней счастливо. Как оказалось, желание действительно сбылось.
Запуску мужчина оставил восемь лет назад. Мечта сбылась, он женился на своей "Коте"Фото: СОЦСЕТИ
- Не может быть, это мой подчерк… Сбылось! – радостно написал в комментариях под снимком мужчина.
Им оказался местный житель. Записку вместе с будущей супругой они бросили в одного из грифонов около восьми лет назад. При каких именно это было обстоятельствам, мужчина уже помнит с трудом.
- Пока две версии: что часто гуляли в то время по центру. А также, что рядом могло находиться одно из молодёжных мест города. Поэтому сложно сказать, - приводит слова мужчина газета «Петербургский дневник».
Надо отметить, что после реставрации больше записку в грифонах не оставить. На скульптуры нанесли антивандальное покрытие и заделали все щели.
ИСТОЧНИК KP.RU