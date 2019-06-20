Скала обрушилась на трассу «Скандинавия», шоссе перекрыто

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-20T14:09:36+03:00

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Неклассическое для Северной столицы ЧП произошло днем в четверг, 20 июня, в Ленинградской области. На трассу А-181 «Скандинавия» около часа дня обрушилась скала. В связи с этим движение на участке автодороги Выборг-Светогорск полностью перекрыто.

- По предварительной информации, при производстве буровзрывных работ в рамках капитального ремонта участка автодороги Выборг – Светогорск с 24-го по 40-й километр, произошло обрушение скалы на проезжую часть на 30-м километре. Пострадавших в результате происшествия нет, - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина.

Сразу же после того, как произошло ЧП, сотрудники подрядной организации приступили к расчистке проезжей части от кусков скалы. Для того чтобы побыстрее ликвидировать последствия, были привлечены дополнительные силы. Движение всех видов транспорта по автодороге Выборг – Светогорск полностью перекрыто. Объезд для легковых автомобилей организован через Каменногорск. Путей объезда для грузовых автомобилей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU