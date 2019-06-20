В Петербурге спасли кота, застрявшего на островке суши в Обводном канале

СЕГОДНЯ 15:19 2019-06-20T15:19:21+03:00

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Молодой домашний рыжий кот непонятным образом очутился заложником на маленьком островке суши на Обводном канале. Усатого в среду, 19 июня, заметили прохожие. Он ходил по узкому бордюру рядом с Американским мостом. По испуганным глазам пушистика неравнодушные люди поняли, что ему нужно спасать и бросили клич о помощи.

- Кота достали благодаря молодой паре, вызвавшей на подмогу профессионалов из команды «Кошкиспас». Малыш остался цел и невредим, - рассказали в соцсетях очевидцы.

В Петербурге из Обводного канала спасли рыжего кота .

Спасать кота было не просто. Для этого пришлось закрепить за ограду канала трос и аккуратно спуститься вместе с переноской в низ. Благо кот оказывал содействие и смиренно ждал, когда его возьмут на ручки.

После хвостатого взяли на кураторство активисты из группы «Спасем Рыжиков», где ему будет оказана необходимая помощь. Сейчас он здоров, накормлен и отсыпается в ванной.

ИСТОЧНИК KP.RU