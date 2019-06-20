Проезд по ЗСД будет бесплатным из-за «Алых парусов»

СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-20T16:36:52+03:00

Даром покатиться можно будет только в определенные часы 20, 21 и 24 июня от набережной Макарова до набережной Екатерингофки и обратно

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Праздник выпускников «Алые паруса», которые пройдут в Петербурге уже в ближайшее воскресенье, изменит систему оплаты на Западном скоростном диаметре. В течении трех дней в определенные часы проезд по участку ЗСД будет бесплатным.

- 20, 21 и 24 июня с 08:00 до 20:00 не тарифицируются следующие поездки:

- начинающиеся заездом на ЗСД с развязки с набережной реки Екатерингофки и заканчивающиеся съездом на набережную Макарова;

- начинающиеся заездом с развязки с набережной Макарова и заканчивающиеся съездом на развязке с набережной реки Екатерингофки, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Действие распространяется на все виды транспорта вне зависимости от типа оплаты (наличными или по транспондеру). При этом за транзитные поездки через указанные участки плата будет взиматься в полном объеме.

Напомним, что праздник «Алые паруса» пройдет в ночь с 23 на 24 июня. В связи с этим в центре Петербурга действуют ограничения на движение транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU