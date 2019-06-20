Фура смяла легковушку на КАД в районе дамбы
Серьезное ДТП произошло днем на Кольцевой автодороге Санкт-Петребурга в районе дамбы. На участке трассы от Кронштадта до Горской грузовик смял кроссовер «Форд Куга». От легковушки фактически осталась только передняя часть.
- 20 июня около 15:00 грузовой автомобиль «Мерседес» совершил столкновение с попутным «Фордом». В результате тяжелые травмы получила женщина-водитель легковой машины, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По сообщениям очевидцев аварии, к месту ДТП почти сразу прибыли машина скорой помощи и реанимация. Известно, что пострадавшая - женщина 1963 года рождения. настоящий момент она госпитализирована.
Также на участке КАД из-за столкновения образовалась пробка, которая сейчас уже практически рассосалась. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU