Фура смяла легковушку на КАД в районе дамбы

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-20T17:38:27+03:00

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Серьезное ДТП произошло днем на Кольцевой автодороге Санкт-Петребурга в районе дамбы. На участке трассы от Кронштадта до Горской грузовик смял кроссовер «Форд Куга». От легковушки фактически осталась только передняя часть.

- 20 июня около 15:00 грузовой автомобиль «Мерседес» совершил столкновение с попутным «Фордом». В результате тяжелые травмы получила женщина-водитель легковой машины, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По сообщениям очевидцев аварии, к месту ДТП почти сразу прибыли машина скорой помощи и реанимация. Известно, что пострадавшая - женщина 1963 года рождения. настоящий момент она госпитализирована.

Также на участке КАД из-за столкновения образовалась пробка, которая сейчас уже практически рассосалась. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU