На перекрестке Испытателей и Сизова в ДТП погиб велосипедист

СЕГОДНЯ 18:20 2019-06-20T18:20:43+03:00

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То, что летом аварии с участием велосипедистов происходят практически ежедневно, знают все. Тем не менее, внимания к проблеме нет ни у автомобилистов ни у самих двухколесных петербуржцев. Из-за этого регулярно происходят трагедии. Так, днем 20 июня в Приморском районе погиб человек.

- На перекрестке Испытателей и Сизова насмерть сбили велосипедиста, - сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Надо сказать, что данный перекресток имеет очень оживленное движение, и несмотря на наличие светофоров, аварийность на нем достаточно высокая.

Позднее информацию о смертельном ДТП подтвердили и в ГИБДД. По сведениям отдела пропаганды дорожной полиции, под колеса «Мицубиси», которым управлял 32-летний водитель, попал мужчина возрастом 50-55 лет. Сейчас личность погибшего выясняется, а инспектора устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU