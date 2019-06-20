Территорию Новой Голландии «захватили» огромные розовые улитки

СЕГОДНЯ 20:09 2019-06-20T20:09:31+03:00

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Дом коменданта в Новой Голландии и газон рядом с ним теперь украшают скульптуры розовых улиток. Гигантские по сравнению с оригинальным размером изваяния примостились на травке, а также «заползли» на стены здания. Ответственность за эту инсталляцию несет итальянская арт-группа Cracking Art.

- Группа из 57 скульптур появилась на острове Новая Голландия в июне. Все улитки сделаны из вторично использованного пластика. Этим мы призываем людей задуматься о проблеме переработки мусора и беречь природу, - пишут авторы проекта на своем сайте.

Надо сказать, что Петербург - не единственный город, где есть работы итальянских художников. Из скульптуры представлены в Майами (США), Милане (Италия) и Сиднее (Австралия).

Создатели улиток заявляют, что необычные по размеру, цвету и форме скульптуры привлекают внимание и заставляют местных жителей по-новому взглянуть на из городскую среду обитания.

«Жить» на острове улитки будут до конца октября.

ИСТОЧНИК KP.RU