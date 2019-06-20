2019-06-20T21:16:09+03:00
Общество

Петербуржцев зовут съездить в Выборг в туристическом вагоне на «Ласточке»

Совместные мероприятия железнодорожников и Гильдии экскурсоводов пройдут 22 и 29 июня
Петр КИБЕР
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в Выборге всегда есть, на что посмотреть.в Выборге всегда есть, на что посмотреть.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургские железнодорожники вместе с выборгскими экскурсоводами возобновляют проект туристических поездок в древний город на электричках. 22 и 29 июня петербуржцы и гости Северной столицы смогут отправиться в Выборг на «Ласточке» в специальном туристическом вагоне.

- Пассажиры, которые выберут в эти дни для своего путешествия электропоезд «Ласточка» отправлением с Финляндского вокзала в 9:30, смогут принять участие в экскурсии и узнать в пути много интересных фактов из истории мест, через которые проходит маршрут, - сообщает пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Чтобы стать участником экскурсии, кроме обычного билета до Выборга надо заплатить за дополнительное сервисное обслуживание 99 рублей. При этом по окончании поездки можно будет выиграть сувениры, а также продолжить прогулку по Выборгу с опытными гидами. За отдельную плату, но со скидкой.

Помните, что количество мест в туристическом вагоне ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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