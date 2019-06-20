2019-06-20T22:11:27+03:00
Общество

Туалеты без перегородок и грязные дети: Проверка показала, как в летних лагерях отдыхают петербургские подростки

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова осталась недовольна результатами инспекции
Петр КИБЕР
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Эти стены помнят еще советских пионеров. Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам оебенка в Санкт-Петербурге.Эти стены помнят еще советских пионеров. Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам оебенка в Санкт-Петербурге.
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«Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерском лагере» - каждый наверняка помнит знаменитую фразу из фильма «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен». Впрочем, многие взрослые петербуржцы по себе помнят, что такое отдыхать в детском лагере. Но далеко не все знают, как там сейчас обстоят дела.

- Плановый объезд загородных лагерей грубых нарушений не выявил. Однако, нехорошие тенденции все же наблюдаются. Стремление заработать сказывается на качестве. Турфирмы-посредники сбрасывают цены, чтобы выиграть торги, а лагеря потом экономят на вожатых, досуге и бытовых условиях, - сообщается на сайте детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.

Так, в лагере «Маяк» проверяющим не понравилась старая мебель, видевшая еще советских пионеров и следы протечек на стенах. Особой «похвалы» заслуживает уличный туалет. В общем помещении стоят пять унитазов без малейших намеков на перегородки - сидите, общайтесь и не стесняйтесь.

В лагере «Имени Юрия Гагарина» все оказалось в порядке, а вот в «Серебряном ручье» замечаний набрался целый воз. Это и безразличная охрана, пускающая на территорию всех подряд и плохое питание, на которое жалуются дети и сломанная стиральная машины, из-за чего воспитанники ходят в грязной одежде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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