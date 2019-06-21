На Суздальских озерах утонул мужчина и 11-летний мальчик

СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-21T09:21:45+03:00

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В Петербурге в четверг вечером, 20 июня, произошла трагедия на севере города. Мальчик 11 лет утонул, когда купался на Среднем Суздальском озере, которое находится между станцией метро «Озерки» и «Проспект Просвещения». Ребенок веселился вместе со своими друзьями, плескались и плавали, спасаясь от жары. Но в какой-то момент школьник пошел ко дну. Когда ребята вытащили его на берег, он уже не дышал.

- Я подбежала и проверила пульс. Пульса не было. Ребята, которые его вытащили, просто били мальчика по щекам, губы были уже синие. Вызвали скорую, позвали местных спасателей. Они уже начали делать непрямой массаж сердца, - рассказала свидетельница произошедшего.

По словам женщины, мальчика вроде откачали. Врачи скорой забирали ребенка со слабым сердцебиением. Остается надеяться, что усилия медиков помогли школьнику выжить.

Еще одна петербурженка рассказала, что тем же вечером около десяти часов на соседнем Верхнем Суздальском озере произошел еще один инцидент. Мужчина также пошел купаться и утонул. Женщина увидела уже как откачивают человека, приехала полиция и реанимация. По словам свидетельницы – по виду мужчина был уже мертв.

ИСТОЧНИК KP.RU