В Петербурге напали на профессора ВУЗа, связав его проводом
Полиция Петербурга проводит проверку по факту ограбления преподавателя одного из местных ВУЗов. Накануне, 20 июня, двое человек в масках, скрывающих лицо, пробрались к нему в дом, связали и ограбили. Похитили у хозяина дома небольшую сумму денег.
- 20 июня около полудня в полицию Выборгского района обратился профессор одного из университетов Петербурга. Он рассказал, что около одиннадцати часов утра двое неизвестных ему людей пробрались в его частный дом, который находится на Выборгском шоссе. Злодеи брызнули ему в лицо из газового баллончика, а после связали электрическим проводом, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.
Грабители в масках забрали пять тысяч рублей наличными, мобильный телефон профессора и его банковские карты. Больше ничего они не взяли и сбежали с места преступления. Полиция уже возбудила уголовное дело и разыскивает воров.
ИСТОЧНИК KP.RU