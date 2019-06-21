2019-06-21T10:10:27+03:00
Происшествия

В Петербурге напали на профессора ВУЗа, связав его проводом

Мужчину ограбили в его частном доме
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге ограбили частный дом профессора ВУЗаВ Петербурге ограбили частный дом профессора ВУЗаФото: Артем КИЛЬКИН
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Полиция Петербурга проводит проверку по факту ограбления преподавателя одного из местных ВУЗов. Накануне, 20 июня, двое человек в масках, скрывающих лицо, пробрались к нему в дом, связали и ограбили. Похитили у хозяина дома небольшую сумму денег.

- 20 июня около полудня в полицию Выборгского района обратился профессор одного из университетов Петербурга. Он рассказал, что около одиннадцати часов утра двое неизвестных ему людей пробрались в его частный дом, который находится на Выборгском шоссе. Злодеи брызнули ему в лицо из газового баллончика, а после связали электрическим проводом, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Грабители в масках забрали пять тысяч рублей наличными, мобильный телефон профессора и его банковские карты. Больше ничего они не взяли и сбежали с места преступления. Полиция уже возбудила уголовное дело и разыскивает воров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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