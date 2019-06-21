Петербург назван лучшим городом России для катания на скейте

СЕГОДНЯ 12:17 2019-06-21T12:17:02+03:00

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Сегодня, 21 июня, во всем мире отмечается день скейтбординга. Отмечается он с 2004 года, когда «доска» стала очень популярна среди молодежи. Примерно в тоже самое время скейтборд стал любимым средством передвижения и спортом для российских подростков. По мнению многих, самый лучший и удобный город для катания на «доске» - Петербург.

- По итогам интернет-опроса на тему, где лучше всего кататься на скейте в парках и по улицам победил Петербург. За город на Неве отдали 36 процентов голосов, - говорится в исследованиях аналитического агентства ТурСтат.

Второе место (24 процента голосов) заняла Москва. Три оставшиеся места в Топ-5 скейтбордисты отдали курортным городам: Сочи, Казань и Калининград.

Отметим, что скейтбординг впервые включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. На Олимпиаде разыграют четыре комплекта медалей в двух дисциплинах – парк и стрит у мужчин и женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU