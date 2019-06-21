2019-06-21T12:45:28+03:00
Происшествия

На станции Новая Деревня поезд задавил упавшего на рельсы мужчину

Петербуржец во время перехода железнодорожных путей потерял равновесие и упал
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге прохожий погиб под колесами электрички, упав на железнодорожных путяхВ Петербурге прохожий погиб под колесами электрички, упав на железнодорожных путяхФото: Мария АНАНОВА
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В Приморском районе Петербурге мужчина погиб под колесами электропоезда. Как стало известно в пятницу, 21 июня, трагедия произошла случайно. Петербуржец переходил железнодорожные пути и оступился.

- Сотрудникам полиции поступила информация о том, что рядом с железнодорожной станцией Новая Деревня в Приморском районе Петербурга пострадал мужчина, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Когда они приехали на место, то увидели 38-летнего петербуржца со множеством травм. Оказалось, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, потерял равновесие и упал около путей. В это время ехал поезд. Машинист стал сигналить и попытался экстренно затормозить. Однако поезд все равно задел мужчину.

Пострадавшего срочно госпитализировали, но от количества и силы травм он не доехал до больницы и умер в машине скорой помощи. В настоящее время личность гражданина установлена. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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