На станции Новая Деревня поезд задавил упавшего на рельсы мужчину

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-21T12:45:28+03:00

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В Приморском районе Петербурге мужчина погиб под колесами электропоезда. Как стало известно в пятницу, 21 июня, трагедия произошла случайно. Петербуржец переходил железнодорожные пути и оступился.

- Сотрудникам полиции поступила информация о том, что рядом с железнодорожной станцией Новая Деревня в Приморском районе Петербурга пострадал мужчина, - сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Когда они приехали на место, то увидели 38-летнего петербуржца со множеством травм. Оказалось, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, потерял равновесие и упал около путей. В это время ехал поезд. Машинист стал сигналить и попытался экстренно затормозить. Однако поезд все равно задел мужчину.

Пострадавшего срочно госпитализировали, но от количества и силы травм он не доехал до больницы и умер в машине скорой помощи. В настоящее время личность гражданина установлена. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU