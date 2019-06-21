2019-06-21T15:30:29+03:00
Общество

22 июня проезд на трамваях и троллейбусах для блокадников и ветеранов в Петербурге будет бесплатный

Чтобы воспользоваться льготой, пассажирам надо будет предоставить удостоверение
Лилия КОЗЛОВА
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Проезд для блокадников и ветеранов в трамваях и троллейбусах Петербурга будет бесплатным 22 июняПроезд для блокадников и ветеранов в трамваях и троллейбусах Петербурга будет бесплатным 22 июняФото: Артем КИЛЬКИН
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В субботу, 22 июня, в России отмечается день скорби – годовщина начала Великой Отечественной войны. Многие петербуржцы отправятся на мемориальные кладбища для того, чтобы почтить память своих погибших во время войны родственников и близких. В этот день в Петербурге для всех блокадников Ленинграда и ветеранов проезд в трамваях и троллейбусах будет бесплатным.

- Право бесплатного проезда на городском электротранспорте предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, независимо от их гражданства и места жительства, - сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Для бесплатного проезда надо будет предоставить удостоверение ветерана, блокадника, инвалида ВОВ, медали «За оборону Ленинграда», а также удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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