22 июня проезд на трамваях и троллейбусах для блокадников и ветеранов в Петербурге будет бесплатный

СЕГОДНЯ 15:30 2019-06-21T15:30:29+03:00

Проезд для блокадников и ветеранов в трамваях и троллейбусах Петербурга будет бесплатным 22 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

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В субботу, 22 июня, в России отмечается день скорби – годовщина начала Великой Отечественной войны. Многие петербуржцы отправятся на мемориальные кладбища для того, чтобы почтить память своих погибших во время войны родственников и близких. В этот день в Петербурге для всех блокадников Ленинграда и ветеранов проезд в трамваях и троллейбусах будет бесплатным.

- Право бесплатного проезда на городском электротранспорте предоставляется ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, независимо от их гражданства и места жительства, - сообщила пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Для бесплатного проезда надо будет предоставить удостоверение ветерана, блокадника, инвалида ВОВ, медали «За оборону Ленинграда», а также удостоверение бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время войны.

ИСТОЧНИК KP.RU