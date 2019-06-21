2019-06-21T15:42:14+03:00
Авто

ГИБДД провела показательный рейд против парковки на велодорожках

В полиции заверяют, что нарушителей в последнее время стало меньше
Петр КИБЕР
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Легковушки стали парковаться на велодорожках реже, а туристические автобусы чаще. Фото: gcup.spb.ruЛегковушки стали парковаться на велодорожках реже, а туристические автобусы чаще. Фото: gcup.spb.ru
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Полиция Санкт-Петербурга отреагировала на жалобы велосипедистов, которые сообщали о том, что по городу проехать просто невозможно. Специально проложенные велодорожки в массовом порядке заняты припаркованными автомобилями. В ответ на это ГИБДД провела показательный рейд на набережной реки Фонтанки.

- В ходе рейда было вынесено 10 постановлений об административных правонарушениях и эвакуирован 1 автомобиль, - сообщает пресс-служба «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга».

По словам врио начальника ОГИБДД Рустама Турсунова, с 2017 года, когда велодорожки только появились в Петербурге, водители стали внимательнее и все меньше занимают выделенные полосы. При этом только с начала 2019 года было составлено уже пять тысяч протоколов за парковку на велодорожках. Наказывать нарушителей помогают сами велосипедисты, отправляющие фото автомобилей в ГИБДД.

А последняя тенденция, которую отметили в полиции - частая стоянка на велополосах туристических автобусов. Впрочем, доводы, что стать им негде, на инспекторов не действуют. Напомним, штаф за данное нарушение составляет 3 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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