Жители и гости Петербурга смогут подняться на закрытую колоннаду Исаакиевского собора в «Неделю реставрации»

21 Июнь 22:07 2019-06-21T22:16:13+03:00

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У петербуржцев и гостей Северной столицы вновь появится возможность взойти на колоннаду Исаакиевского собора. Правда попасть на одну из лучших обзорных площадок города смогут не все, а только те, кто запишется на экскурсию в рамках «Недели реставрации» проекта «Открытый город».

- Экскурсии, приуроченные ко Дню реставратора, который отмечается 1 июля, пройдут с 25 по 29 июня, - сообщает пресс-служба проекта в соцсети «ВКонтакте».

Кроме колоннады Исаакиевского собора, экскурсанты смогут посетить дачу Громова, конюшенный корпус на Елагином острове и другие объекты, на которых ведутся реставрационные работы.

Записаться на экскурсии можно на сайте «Открытого города»

Напомним, что проект «Открытый город» реализуется Всероссийским обществом охраны памятников (ВООПИК) совместно с правительством Петербурга и позволяет попасть в закрытые для общего доступа усадьбы, особняки, дворцы и прочие культурные объекты города.

ИСТОЧНИК KP.RU