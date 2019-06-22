2019-06-22T15:53:05+03:00
Происшествия

В центре Петербурга обрушились строительные леса, три человека пострадали

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе
Лилия КОЗЛОВА
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В центре Петербурга при обрушении строительных лесов пострадали рабочиеВ центре Петербурга при обрушении строительных лесов пострадали рабочиеФото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня днем, 22 июня, в центре Петербурга произошло ЧП. Во время ремонтных работ в Адмиралтейском районе обрушились строительные леса. В это время на них находились трое человек, которые сорвались вниз вместе со всей конструкцией.

- Временные сооружения не выдержали нагрузки и рухнули вниз с дома по Рижскому проспекту. Леса были установлены на уровне второго этажа, - приводит слова пресс-службы главного управления МЧС Петербурга газета «Петербургский дневник».

Прохожие сразу же бросились на помощь погребенным под железными балками рабочим. На место приехала скорая помощь. Все трое строителей, которые работали на объекте, получили различные травмы. Их в срочном порядке госпитализировали. Сейчас они находятся в одной из больниц Петербурга. Информация об их состоянии на данный момент уточняется. Никто из прохожих под обвал строительных лесов, благо, не попал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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