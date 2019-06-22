2019-06-22T20:31:40+03:00
Происшествия

Мигранты избили и ограбили двух школьниц во Всеволожском районе

У юных петербурженок отняли дорогие смартфоны
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция раскрыла жестокое нападение на двух школьниц на даче в ЛенобластиПолиция раскрыла жестокое нападение на двух школьниц на даче в ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ленинградской области две школьницы стали жертвами жестоких грабителей, когда отдыхали на даче. Девчонок избили и ограбили трое мигрантов. Инцидент произошел еще 16 июня. Сейчас подозреваемых в нападении на девочек задержали.

- Три мигранта избили и ограбили двух девочек во Всеволожском районе. У детей отобрали дорогие смартфоны. Возбуждено уголовное дело, - пишет АН «Оперативное событие».

Две 14-летний девочки гуляли ночью по садоводству в поселке Щеглово-1. Разговаривали, смеялись, любовались белыми ночами. В два часа ночи, когда школьницы шли по 4-й линии дачного поселка, на них неожиданно напали три мужчины. Грабители распылили девочкам в лицо газ из баллончика, избили палками и отобрали два смартфона. После этого мужчины скрылись.

Девочки вернулись домой и рассказали о случившемся взрослым, те обратились в полицию. В скором времени правоохранители задержали 22-летнего гражданина Таджикистана и двоих 21-летних жителей Узбекистана. Сейчас с подозреваемыми проводится проверка. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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