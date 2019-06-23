2019-06-23T10:39:26+03:00
Происшествия

В Петербурге произошла серьезная авария с участием такси

Травмы разной степени тяжести получили два человека [фото, видео]
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
В результате аварии водители автомобилей оказались в больнице. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»В результате аварии водители автомобилей оказались в больнице. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 июня, около половины шестого утра в Кировском районе Петербурга на пересечении проспекта маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова не поделили дорогу две легковушки. Авария получилась жесткой: на фото и видео, которые опубликовали в соцсетях очевидцы аварии, видно ,что автомобили столкнулись чуть ли не лоб в лоб.

- В шесть утра кого-то вырезали из такси, - рассказали пользователи сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». - А вообще – уму непостижимо. Ранее утро, пустая дорога, светофор. Как он друг друга нашли?

Между тем, по данным городского управления ГИБДД, к аварии, скорее всего, привела невнимательность водителя такси.

- Он не предоставил второму автомобилю преимущество в движении, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – В результате оба водителя получили серьезные травмы: водитель такси – тяжелые, человек, находившийся за рулем второго авто – средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские обратились к петербуржцам в преддверии «Алых парусов-2019»
Прогноз погоды на 23 июня в Санкт-Петербурге: тепло и без осадков
В Кронштадте загорелись склады военной части
Мигранты избили и ограбили двух школьниц во Всеволожском районе
Петербургского бизнесмена ограбил личный водитель на семь миллионов рублей
В Верхнем Суздальском озере за один день достали двух утопленников
В центре Петербурга обрушились строительные леса, три человека пострадали
В Кронштадте выловили отрезанную руку с часами
Мужчина в Ленобласти сбил лосиху, лосенок испуганно кричал в лесу
На Пискаревском кладбище возложили цветы к монументу Матери-Родины
Троицкий мост разведут на два дня для проведения праздника «Алые паруса»
Петербуржца жена выгнала из окна висеть на карнизе
Жара покинет Петербург в выходные
Жители и гости Петербурга смогут подняться на закрытую колоннаду Исаакиевского собора в «Неделю реставрации»
В Ленобласти обеспокоены исчезновением рыбы в Ладожском озере
На улице Маршала Казакова горит рынок «Юнона»
Выпускной в Нахимовском училище ограничит движение по Петроградской стороне
Из дырявой бочки в Охту вылились нефтепродукты
На пьяную мать, избившую и покусавшую двух маленьких детей, завели уголовное дело
Центр Петербурга встал в пробках из-за подготовки к «Алым парусам»
Пострадавших в аварии на КАД эвакуировали вертолетом
Чижик-Пыжик до середины октября спрячется за строительными лесами
Гроза после жары: МЧС предупреждает о сильном ветре и ливнях, которые обрушатся на Петербург
Петербуржцу, специально задавившему человека, дали 14 лет тюрьмы
В Петербурге вбирают эскиз памятника адмиралу Ушакову