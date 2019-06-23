В Петербурге произошла серьезная авария с участием такси

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-23T10:39:26+03:00

В результате аварии водители автомобилей оказались в больнице. Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

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Сегодня, 23 июня, около половины шестого утра в Кировском районе Петербурга на пересечении проспекта маршала Жукова и дороги на Турухтанные острова не поделили дорогу две легковушки. Авария получилась жесткой: на фото и видео, которые опубликовали в соцсетях очевидцы аварии, видно ,что автомобили столкнулись чуть ли не лоб в лоб.

- В шесть утра кого-то вырезали из такси, - рассказали пользователи сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». - А вообще – уму непостижимо. Ранее утро, пустая дорога, светофор. Как он друг друга нашли?

Между тем, по данным городского управления ГИБДД, к аварии, скорее всего, привела невнимательность водителя такси.

- Он не предоставил второму автомобилю преимущество в движении, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – В результате оба водителя получили серьезные травмы: водитель такси – тяжелые, человек, находившийся за рулем второго авто – средней тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU