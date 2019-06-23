В Петербурге школьница отравилась таблетками

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-23T12:07:13+03:00

Перед тем, как попасть в больницу, 16-летняя девушка находилась на съемной квартире. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Очередное происшествие с участием подростка произошло в Петербурге в ночь с 22 на 23 июня. В детскую городскую больницу Выборгского района в тяжелом состоянии поступила девочка 2003 года рождения. Как позже констатировали медики, на больничную койку подростка провело отравление таблетками.

- Инцидент случился на улице Есенина, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городского управления МВД. – В съемной комнате коммунальной квартиры.

В ведомстве уточнили также, что фатальную дозу лекарства 16-летняя девушка приняла около 22:00. В больницу же ее доставили в двенадцатом часу ночи.

Что именно толкнуло подростка на такой поступок, что это было за лекарство, где девочка его раздобыла, и как она оказалась на съемной квартире – предстоит выяснить следователям. О состоянии пострадавшей также пока ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU