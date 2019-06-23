2019-06-23T12:07:13+03:00
Происшествия

В Петербурге школьница отравилась таблетками

В обстоятельствах случившегося разбирается следствие
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Перед тем, как попасть в больницу, 16-летняя девушка находилась на съемной квартире.Перед тем, как попасть в больницу, 16-летняя девушка находилась на съемной квартире.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Очередное происшествие с участием подростка произошло в Петербурге в ночь с 22 на 23 июня. В детскую городскую больницу Выборгского района в тяжелом состоянии поступила девочка 2003 года рождения. Как позже констатировали медики, на больничную койку подростка провело отравление таблетками.

- Инцидент случился на улице Есенина, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе городского управления МВД. – В съемной комнате коммунальной квартиры.

В ведомстве уточнили также, что фатальную дозу лекарства 16-летняя девушка приняла около 22:00. В больницу же ее доставили в двенадцатом часу ночи.

Что именно толкнуло подростка на такой поступок, что это было за лекарство, где девочка его раздобыла, и как она оказалась на съемной квартире – предстоит выяснить следователям. О состоянии пострадавшей также пока ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге трехлетний мальчик попал под колеса авто
На проспекте Мечникова квартирные воры до смерти забили 42-летнего мужчину
Спасатели выловили из воды петербуржца, который пытался переплыть Неву
В Петербурге дороги и мосты к «Алым парусам» начнут перекрывать на полтора часа раньше
В Ленобласти достроили четыре "проблемных" высотки
В Колпинском районе Петербурга двухлетний мальчик выпал с восьмого этажа и чудом остался жив
В Невском районе Петербурга потушили пожар повышенной сложности
Полицейские обратились к петербуржцам в преддверии «Алых парусов-2019»
В Петербурге произошла серьезная авария с участием такси
Прогноз погоды на 23 июня в Санкт-Петербурге: тепло и без осадков
В Кронштадте загорелись склады военной части
Мигранты избили и ограбили двух школьниц во Всеволожском районе
Петербургского бизнесмена ограбил личный водитель на семь миллионов рублей