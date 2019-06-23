В Петербурге трехлетний мальчик попал под колеса авто

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-23T16:16:06+03:00

На место происшествия тотчас же прибыли экстренные службы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

По словам очевидцев, за ребенком не уследила мать

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Очередная жуткая история с детьми. На этот раз место действия – Санкт-Петербург, Невский район, двор дома 19/3 по Русановской улице. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте, сегодня, 23 июня, трехлетний мальчик выбежал из двора на проезжую часть – прямо под колеса автомобиля «Ниссан».

- Водитель двигался медленно, - рассказали участники группы. – А мать ребенка, по словам свидетелей ЧП, просто сидела на детской площадке.

В результате мальчика забрали в больницу. Врачи оценили его состояние как «удовлетворительное» - другими словами, по счастливому стечению обстоятельств, обошлось без серьезных травм.

Кто виноват в случившемся – предстоит разобраться правоохранительным органам. Но защитники уже нашлись и у той и у другой стороны.

- Все так накинулись на мать, - отметила в социальных сетях одна из жительниц города. – А никто не подумал, что выход с детской площадки на проезжую часть – вообще очень странное решение? Мало ли что – мячик укатился, машинка, а мама просто не успела добежать до ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU