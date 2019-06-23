2019-06-23T16:16:06+03:00
Происшествия

В Петербурге трехлетний мальчик попал под колеса авто

По словам очевидцев, за ребенком не уследила мать
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
На место происшествия тотчас же прибыли экстренные службы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПбНа место происшествия тотчас же прибыли экстренные службы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Изменить размер текста:

Очередная жуткая история с детьми. На этот раз место действия – Санкт-Петербург, Невский район, двор дома 19/3 по Русановской улице. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте, сегодня, 23 июня, трехлетний мальчик выбежал из двора на проезжую часть – прямо под колеса автомобиля «Ниссан».

- Водитель двигался медленно, - рассказали участники группы. – А мать ребенка, по словам свидетелей ЧП, просто сидела на детской площадке.

В результате мальчика забрали в больницу. Врачи оценили его состояние как «удовлетворительное» - другими словами, по счастливому стечению обстоятельств, обошлось без серьезных травм.

Кто виноват в случившемся – предстоит разобраться правоохранительным органам. Но защитники уже нашлись и у той и у другой стороны.

- Все так накинулись на мать, - отметила в социальных сетях одна из жительниц города. – А никто не подумал, что выход с детской площадки на проезжую часть – вообще очень странное решение? Мало ли что – мячик укатился, машинка, а мама просто не успела добежать до ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На проспекте Мечникова квартирные воры до смерти забили 42-летнего мужчину
Спасатели выловили из воды петербуржца, который пытался переплыть Неву
В Петербурге дороги и мосты к «Алым парусам» начнут перекрывать на полтора часа раньше
В Ленобласти достроили четыре "проблемных" высотки
В Колпинском районе Петербурга двухлетний мальчик выпал с восьмого этажа и чудом остался жив
В Петербурге школьница отравилась таблетками
В Невском районе Петербурга потушили пожар повышенной сложности
Полицейские обратились к петербуржцам в преддверии «Алых парусов-2019»
В Петербурге произошла серьезная авария с участием такси
Прогноз погоды на 23 июня в Санкт-Петербурге: тепло и без осадков
В Кронштадте загорелись склады военной части
Мигранты избили и ограбили двух школьниц во Всеволожском районе
Петербургского бизнесмена ограбил личный водитель на семь миллионов рублей