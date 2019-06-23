2019-06-23T18:47:37+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости посвятили выпускникам

На стену Нарышкина бастиона пригласили около 40 вчерашних школьников - отличников учебы, обладателей медалей, грамот и прочих наград
Сергей ВОЛЧКОВ
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В этом году в Петербурге решили совместить две добрые традиции. Фото: администрация Санкт-ПетербургаВ этом году в Петербурге решили совместить две добрые традиции. Фото: администрация Санкт-Петербурга
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В этом году в Северной столице решили совместить две добрые традиции: полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости и чествование лучших выпускников. Сегодня, 23 июня, на стену Нарышкина бастиона для того, чтобы дать торжественный залп, поднялись вчерашние школьники.

- Как правило, выстрел из пушки производится для обозначения времени, но в особых случаях он дается в честь важных событий, - рассказала «Комсомолке» глава комитета по образованию Жанна Воробьева. - Сегодня более 33 тысяч петербургских выпускников и тысячи ребят из 32 регионов России примут участие в празднике «Алые паруса». В честь этого события было решено произвести сегодняшний залп.

Всего в событии приняли участие около 40 выпускников – отличников учебы, обладателей медалей и грамот и победителей конкурса сочинений «Я – гражданин России». Ну а право сделать сам выстрел было предоставлено двум заслуженным учителям России - директору Президентского физико-математического лицея № 239 Максиму Пратусевичу и учителю начальных классов Второй Санкт-Петербургской гимназии, почетному гражданину Санкт-Петербурга Ларисе Листовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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