На «Алые паруса» в Петербурге пришли 1,4 миллиона человек
Больше 40 тысяч уже бывших школьников, почти 90 тысяч зрителей концерта на дворцовой площади и практически полтора миллиона человек, собравшихся в центре Петербурга - вот цифры прошедшего накануне праздника выпускников «Алые паруса».
- Праздник собрал 1 миллион 452 тысячи зрителей, в том числе 88 тысяч человек на Дворцовой площади, - заявил в интервью ТАСС врио губернатора Санкт-Петербурга.
По словам главы Северной столицы, в глазах собравшихся выпускников была «гордость за страну, за Санкт-Петербург» и за корабль с припиской в петербургском порту.
Салют и проход брига по Неве на Алые паруса 2019 в Петербурге.Олег ЗОЛОТО, Артем КИЛЬКИН
Напомним, что в 2019 году, после многолетнего перерыва, символом «Алых парусов» стал корабль под российским флагом. Если в первые годы, после возрождения праздника в 2005-м под алыми парусами в Неву заходил петербургский «Штандарт», то потом его сменил шведский бриг «Тре крунур». Но с нынешнего года радовать зрителей будет парусник «Россия».
Стоит сказать, что среди зрителей было много и иностранцев, ведь «Алые паруса» - единственное из российских мероприятий, занесенное в мировой список событийного туризма.
ИСТОЧНИК KP.RU
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