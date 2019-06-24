2019-06-24T08:16:19+03:00
Общество

На «Алые паруса» в Петербурге пришли 1,4 миллиона человек

Грандиозный праздник выпускников продолжался до раннего утра
Петр КИБЕР
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Новым символом "Алых парусов" стал корабль "Россия".Новым символом "Алых парусов" стал корабль "Россия".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Больше 40 тысяч уже бывших школьников, почти 90 тысяч зрителей концерта на дворцовой площади и практически полтора миллиона человек, собравшихся в центре Петербурга - вот цифры прошедшего накануне праздника выпускников «Алые паруса».

- Праздник собрал 1 миллион 452 тысячи зрителей, в том числе 88 тысяч человек на Дворцовой площади, - заявил в интервью ТАСС врио губернатора Санкт-Петербурга.

По словам главы Северной столицы, в глазах собравшихся выпускников была «гордость за страну, за Санкт-Петербург» и за корабль с припиской в петербургском порту.

Салют и проход брига по Неве на Алые паруса 2019 в Петербурге.Олег ЗОЛОТО, Артем КИЛЬКИН

Напомним, что в 2019 году, после многолетнего перерыва, символом «Алых парусов» стал корабль под российским флагом. Если в первые годы, после возрождения праздника в 2005-м под алыми парусами в Неву заходил петербургский «Штандарт», то потом его сменил шведский бриг «Тре крунур». Но с нынешнего года радовать зрителей будет парусник «Россия».

Стоит сказать, что среди зрителей было много и иностранцев, ведь «Алые паруса» - единственное из российских мероприятий, занесенное в мировой список событийного туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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