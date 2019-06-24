В Петербурге умер молодой омский репер Никита Демидов, известный как Порока Ронин

СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-24T09:16:19+03:00

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Популярный омский хип-хоп исполнитель Никита Демидов, более известный в музыкальных кругах как Порока Ронин, скончался в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, причиной смерти молодого человека стала острая сердечная недостаточность.

- Друзья, знакомые Никиты! С вечера понедельника он перестал выходить на связь, уже 2 дня не был дома и на работе. Если у кого-то есть информация о его местонахождении прошу написать мне, - 19 июня написала коллега музыканта в соцсетях.

Чуть позднее стало известно о трагической гибели молодого исполнителя. Друзьям, приехавшим на квартиру к Никите 20 числа, удалось заглянуть в окно и заметить тело на кровати. Прибывшие спасатели вскрыли дверь, но медики лишь констатировали смерть музыканта, которая наступила два-три дня назад.

Про Никиту Демидова известно, что он родился в Павлодаре (Казахстан), там же учился в школе. Позднее его семья переехала в Омск, где молодой человек в 2014 году окончил местный педагогический университет. В 2018 году исполнитель перебрался на постоянное жительство в Санкт-Петербург. Здесь же он активно занимался музыкой, выступал в клубах.

Последняя запись в «Инстаграме» артиста, в которой он рассказывает о съемках клипа, датирована 17 июня - последним днем, когда он выходил на связь. В Омске у Никиты Демидова осталась мать, для помощь одинокой женщине друзья музыканта начали сбор средств.

Прощание с молодым исполнителем состоится сегодня, 24 июня в 10:00 по адресу : Екатерининский проспект, дом 10.

ИСТОЧНИК KP.RU