Ночью на «Алых парусах» мужчина упал с моста в Неву

СЕГОДНЯ 15:02 2019-06-24T15:02:49+03:00

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Минувшей ночью в Петербурге проходили массовые гуляния в честь выпускников школ. Специально для этого в городе действовал запрет на продажу алкоголя на время «Алых парусов». Однако в барах выпить можно было и некоторые петербуржцы оторвались на всю катушку. Да так, что начали падать в реки. Так, в ночь с 23 на 24 июня один мужчина потерял равновесие и упал в воду с моста. Благо рядом находились доблестные спасатели.

Мужчина упал в Неву на "Алые паруса".

- Вряд ли это за ночь был единственный случай. У МЧС, наверное, нелегкая ночь была, - комментируют случившееся петербуржцы в соцсети.

Как именно упал мужчина, свидетели происшествия не рассказали. Ведь перевалиться за ограждения моста или набережной в Петербурге не так-то просто.

Спасли дядечку быстро. На реках и каналах города всю ночь дежурили спасатели. Они-то и приплыли мужчине на помощь и затащили его на борт под бурные аплодисменты.

ИСТОЧНИК KP.RU