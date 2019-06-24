2019-06-24T16:36:47+03:00
Общество

В Петербурге открылся шестой Молодежный форум Мирового нефтяного совета

Мероприятие впервые проходит в России
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге открылся шестой Молодежный форум Мирового нефтяного совета / Фото: СмольныйВ Петербурге открылся шестой Молодежный форум Мирового нефтяного совета / Фото: Смольный
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В Петербурге 24 июня состоялась торжественная церемония открытия шестого Молодежного форума Мирового нефтяного совета. Участников мероприятия встретили председатель Совета Федерации и бывший губернатор Северной столицы Валентина Матвиенко, а также руководители министерств и крупнейших российских и международных компаний.

- Предприятия города выпускают первоклассное оборудование, на наших верфях строятся танкеры, нефтяные платформы и мощные ледоколы для российского арктического шельфа. Из стен Горного университета «вышли» сотни тысяч специалистов добывающей отрасли, - обратился к участникам форума вице-губернатор Петербурга Олег Марков.

Представитель петербургского правительства выразил надежду, что молодежный форум даст новый импульс развитию современных технологий в сфере добычи и переработки нефти.

Надо отметить, что данный форум впервые проходит в России. В Петербурге основной площадкой для мероприятий стал Горный университет.

Накануне первого дня Форума состоялось заседание Мирового нефтяного совета, на котором была выбрана площадка для проведения следующего мирового нефтяного конгресса, который проходит один раз в три года. В 2023 году мировые лидеры нефтяной отрасли соберутся в Канаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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