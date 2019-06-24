Трамваи встали, кино закрыли: Часть Петроградского района осталась без света из-за аварии

СЕГОДНЯ 18:37 2019-06-24T18:37:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Около пяти часов вечера в понедельник, 24 июня, часть Петроградского района погрузилась во тьму. Полностью пропало электричество в районе метро «Петроградская» и «Горьковская». Встали трамваи и троллейбусы, выключились светофоры и закрылись кинотеатры.

- В «Великан Парке» нет электричества, всех вывели из залов, - рассказали петербуржцы в соцсети.

В «Ленэнерго» рассказали, что уже начали вести восстановительные работы после технологического нарушения в сети 110 кВ. Причины аварии пока что выясняются.

А тем временем жители Петербурга и особенно Петроградского района очень страдают. Мало того, что в жилых домах, больницах, магазинах и кафе-ресторанах отключили электричество, так его еще нет и на улицах. Из-за этого встал весь электротранспорт. Собираются большие пробки, как например, на Контемировском мосту из-за того, что не работаю светофоры и преграждают путь трамваи с троллейбусами.

ИСТОЧНИК KP.RU